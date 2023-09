"NBP włącza się do kampanii wyborczej". Ekonomiści nie mają wątpliwości

"Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,75 pkt proc do poziomu 6 proc. Decyzja jest zdecydowanie przedwczesna, ale była do przewidzenia, bo NBP już włączył się do kampanii wyborczej PiS. Zaskoczeniem jest duża skala obniżki" - ocenia ekonomistka Alicja Defratyka.