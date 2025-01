GIS ostrzega. Popularne herbaty wycofane z rynku

Pierwszym produktem jest herbatka ziołowa morwy białej ("Zielnik Polski", 20 torebek x 2 g), której dwie partie zostały wycofane z powodu nadmiernej ilości nadchloranów ("stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu"). Producentem jest Herbapol - Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej. Wycofane partie to: L 0234/B18 z datą minimalnej trwałości do lipca 2026 r. oraz L0264/B23 z datą do sierpnia 2026 r.