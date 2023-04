Gigantyczny sznur ciężarówek. Dzieje się na polsko-ukraińskiej granicy

Na przejściu granicznym Hrebenne-Rawa Ruska setki kierowców utknęło w korku. Agencja PAP pokazała nagranie z granicy polsko-ukraińskiej. Widać na nim sznur ciężarówek, które stoją w miejscu już od kilku dni. Wszystko przez sobotnią decyzję polskiego rządu o zakazie wwozu ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Na wtorkowym spotkaniu ze stroną ukraińską zadecydowano m.in., że tranzyt zboża z Ukrainy ma być konwojowany i monitorowany przez system SENT. Kierowcy nie są zachwyceni tym pomysłem, ponieważ ich zlecenia utknęły w martwym punkcie. Kończą im się zapasy żywności. Żaden z przewoźników nie może mieć pewności, że jego towar dotrze do docelowego miejsca. - Polska nikogo nie wpuszcza. Nie wiem, jak długo będziemy tu tkwić - powiedział Jegor, kierowca ciężarówki z Ukrainy. Od teraz każdy transport ukraińskiego zboża będzie plombowany elektronicznymi plombami GPS. Tymczasem polscy rolnicy uważają, że takie działania nie rozwiążą ich problemu z zalegającym polskim zbożem, które nie może trafić na rynek przez przeładowanie go ukraińskimi surowcami.