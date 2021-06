Gigantyczny pożar w Nowej Białej. "Takiej tragedii jeszcze tu nie było"

Ogień pojawił się w sobotę najprawdopodobniej w jednym z budynków gospodarczych i szybko zaczął się rozprzestrzeniać. Zwarta zabudowa spiska jeszcze bardziej ułatwiła rozprzestrzenianie się ognia. – To, co zostało nadaje się tylko do rozbiórki – mówi załamany właściciel jednego z domów. - To była chwila. Nie było nawet jak ratować domu. Widzieliśmy tylko ogień i dym – dodaje.