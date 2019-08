Gigantyczny korek na E75 na trasie Łódź - Częstochowa. Zator ma około 13 km

Wielokilometrowy korek ma miejsce na trasie E75 między Łodzią a Częstochową. Kierowcy w ciągu dwóch godzin pokonują około dwa kilometry. Drogę zablokowała zepsuta ciężarówka. Nad jej usunięciem pracuje policja.

- Jest zablokowany jedyny pas w kierunku na Częstochowę. Zepsuła się ciężarówka. Policja podejmuje działania, żeby ją odholować - mówi w rozmowie z WP. Potwierdza również wersję o badaniach w kierunku na Łódź, jednak "nie miały doprowadzić do zablokowania drogi".

Od granicy województwa śląskiego i łódzkiego do km 406+200 (okolice miejscowości Kruszyna) w kierunku Łodzi dostępny jest jeden pas ruchu, a w kierunku Katowic dwa. Od km 406+200 do końca odcinka, tj. do rejonu budowanego węzła "Częstochowa Północ", w kierunku Łodzi, dostępne będą dwa pasy ruchu, a w kierunku Katowic jeden pas ruchu.