Gigantyczne wydatki Kremla na wojnę w Ukrainie. Wizja Wielkiej Rosji ważniejsza od miski jedzenia

Jedzenie i pogrzeby

Koszty utrzymania rosyjskiej armii są ogromne. Miesięczny koszt jednego żołnierza na froncie to około 360 tysięcy rubli, co w przeliczeniu daje około 14,6 tysiąca złotych. Rosja ma na froncie około 470 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych oraz dodatkowo 30 tysięcy funkcjonariuszy Rosgwardii. Łącznie daje to 180 miliardów rubli miesięcznie, czyli 2,2 biliona rubli rocznie – niemal 88 miliardów złotych. A to tylko wojska lądowe. Do tej sumy należy dodać koszty związane z utrzymaniem Floty Czarnomorskiej, liczącej 25 tysięcy marynarzy, oraz Sił Powietrzno-Kosmicznych, które skierowały na front kolejne kilkanaście tysięcy żołnierzy.