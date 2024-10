Zaczęły się łapanki. Putin podpisał dekret na jesienny pobór

Jest w tym jeden haczyk. Aby uzyskać odroczenie z jesiennego poboru trzeba było wypełnić formularz odroczenia w komisji poborowej w dniach od 23 stycznia do 6 lutego. Jeżeli wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez pracodawcę, wygenerowane zestawienia trafiały do Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego, a stamtąd do Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzję o odroczeniu w 2024 roku komisja podejmowała od 1 kwietnia do 15 lipca. Jeśli ktoś tego wówczas nie zrobił, to trafi w kamasze. W dodatku wniosek trzeba składać przed każdym poborem.