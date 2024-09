Ukraina przespała ważny moment. Kolejni poborowi wzmacniają rosyjską armię

Rosjanie musieli przerzucić do obwodu kurskiego niemal 10 tys. żołnierzy z Donbasu. Zmusiło to ich dowództwo do tymczasowej przerwy operacyjnej na głównym kierunku natarcia, przynajmniej do momentu pojawienia się kolejnych piechurów. Tych Rosjanie mają niemal nieskończoną liczbę.