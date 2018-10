Gigantyczne pieniądze na kampanię w Warszawie. PO wydała krocie

Wiemy, ile pieniędzy Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki otrzymali od swoich obozów politycznych na kampanię. Kwoty przyprawiają o zawrót głowy.

W nieoficjalnych rozmowach z nami politycy PO działający w sztabie potwierdzają, że partia Grzegorza Schetyny tyle właśnie połozyła na stole i przeznaczyła na kampanię Trzaskowskiego w stolicy (w PO właśnie trwają szczegółowe wyliczenia). Opłacało się: polityk wygrał w cuglach. I to już w pierwszej turze. Dzięki temu PO mogła zaoszczędzić niemałą kwotę, bo kampania skróciła się o dwa tygodnie.

- Wiele pomysłów trafia do szafy, mieliśmy przygotowanych kilka spotów na drugą turę wyborów, które oczywiście kosztowały swoje, choć to i tak była kropla w morzu potrzeb - mówią nam osoby z otoczenia Rafała Trzaskowskiego.

Gdy o milionie złotych wydanym przez PO na kampanię kandydata tej partii mówimy współpracownikom Patryka Jakiego, ci się uśmiechają. - Sama kampania outdoorowa, czyli przede wszystkim billboardy, przystanki, citylights, autobusy, kosztowały ich milion. A gdzie reszta... Kampania Rafała wyglądała, jak by była robiona co najmniej za kilka milionów złotych - twierdzą nasi rozmówcy pracujący przy kampanii.

- Jeśli twierdzą, że wydaliśmy kilka milionów, są kompletnymi dyletantami - kontruje poseł PO. - Kampania prezydencka ma swoje limity, trochę limitów było przesuniętych z kraju, z komitetu ogólnopolskiego. Outdoor? Postawiliśmy na małe billboardy, to sztab Jakiego zamawiał wielkoformatowe. Zresztą, billboardy z nim wieszane były nawet po wyborach, bo sam mijałem taki billboard w miejscu, w którym wcześniej go nie było. Rafał był też na około 40 autobusach, to nie jest duża liczba - dodaje nasz rozmówca.