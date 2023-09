Gigantyczne kolejki w Tatrach. "Co to za przyjemność stać tyle?"

Turystyczny boom. Tłumy i gigantyczne kolejki

Zainteresowanie Tatrach jest tak duże, że do mediów społecznościowych trafiło nagranie ukazujące tłum ludzi oczekujących na zdobycie szczytu Rysów - najwyższego punktu Polski. Jedna z użytkowniczek TikToka komentuje: "Z całym szacunkiem, ale co to za przyjemność stać tyle, żeby wejść na szczyt".