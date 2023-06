Gigantyczna pomoc Łukaszenki. Putin zaciera ręce

Obrazy z ciągnącą do Rosji koleją i wagonami z amunicją obiegały internet od pierwszych miesięcy wojny. Jak się okazuje, od stycznia 2022 r., a więc od miesiaca poprzedzającego wybuch wojny, do stycznia bieżącego roku z Białorusi do terytoriów przyfrontowych przewieziono koleją 131 535 ton amunicji - podaje stowarzyszenie. Według niego dostawy amunicji z białoruskich składów są kontynuowane i obejmują średnio 5 tys. - 10 tys. ton ładunku miesięcznie.