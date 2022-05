Gigantyczna kara za "miejskie k***". Strażnicy z Gliwic nie darowali

Jak wynika z opublikowanego wyroku, "oskarżony w nieustalonym dniu, w okresie od 26 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. działając w nieustalonym miejscu dokonał ogólnodostępnego wpisu na portalu Facebook, o treści "Miejskie k***", czym pomówił Straż Miejską w Gliwicach - jednostkę organizacyjną miasta Gliwice, poniżając ją w opinii publicznej i narażając na utratę zaufania potrzebnego do realizacji swoich zadań, przy czym wykorzystał do tego portal Facebook jako środek masowej komunikacji".