Giertych zaatakował. "Zdrajcy". Jest riposta Biedronia

Gościem programu "Newsroom WP" był Robert Biedroń, poseł Lewicy do Parlamentu Europejskiego. Odniósł się do wpisu Romana Giertycha dotyczącego porozumienia ws. Funduszu Odbudowy, w którym napisał "żadnego popierania PiS, (..) współpraca ze zdrajcami jest zdradą". - Po co są te słowa? Ja nie rozumiem takiej "polityki dla polityki ". My jesteśmy dlatego żeby ludziom żyło się lepiej. Tak robiłem, jak byłem prezydentem Słupska, tak będę robił także tutaj - skomentował Biedroń. Jak dodał, nie da się wciągnąć w dyskusje, czy ktoś robi czy nie robi "’deale’ z Kaczyńskim". - Ja zrobiłem "deala " z Polakami i z Polkami - stwierdził europoseł.

