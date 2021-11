Giertych reaguje na doniesienia WP ws. Mejzy. "Kaczyński go odwoła"

"Znam JK wiele, wiele lat. Po dzisiejszym tekście wirtualnej polski odwoła Mejzę. On akceptuje nawet kryminalistów i SB-ków, ale wyłącznie wtedy, gdy nie biją w serce elektoratu PiS. To, że do teraz nie ma decyzji o odwołaniu Mejzy jest tak dziwne, że coś musi być z JK nie tak" - napisał na Twitterze mecenas.