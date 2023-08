Giertych nocą zmienił zdanie? Zarzuca, że kandydatka Lewicy może przejść do PiS

Negocjacje ws. paktu senackiego trwają od kilku tygodni i są niemal na ukończeniu. Zapadły decyzje co do kandydatów w ponad 90 na 100 senackich okręgów. Oficjalnie nie wiadomo było, jaka decyzja zapadnie w kwestii Romana Giertycha. Były wicepremier i były lider Ligi Polskich Rodzin, pod koniec maja ogłosił w mediach społecznościowych, że zamierza w jesiennych wyborach kandydować do Senatu z własnego komitetu z okręgu poznańskiego. Dodał, że liczy na poparcie ugrupowań opozycyjnych, porozumiewających się w ramach paktu senackiego. I tak miało się stać, bo Giertych cieszył się poparciem Szymona Hołowni.