Magdalena Biejat porzuca Sejm

- Jednego dowiodłam w tej kadencji, że nie boję się wyzwań, Kiedy zorientowaliśmy się, że z Warszawy nie będzie żadnej kobiety, która kandydowałaby do Senatu, stwierdziliśmy, że jest to oburzające. Nie może być tak, że Warszawa, miasto bardzo progresywne, wspierające kobiety, miasto kobiet właściwie, nie wystawia żadnej kandydatki do Senatu - stwierdziła Biejat odpowiadając na pytanie, skąd pomysł, by startować do izby wyższej parlamentu.