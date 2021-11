Giertych chce pozwać Sadusia. Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie

Prokuratura Krajowa reaguje na zapowiedzi Giertycha

"Zapowiadany przez obrońcę Leszka C. pozew przeciwko rzecznikowi prasowemu Prokuratury Regionalnej w Warszawie nie ma podstaw prawnych i w opinii Prokuratury Krajowej jest nieudolną próbą wywarcia nacisku na rzecznika prasowego prokuratury przed rzetelnym informowaniem opinii publicznej o ustaleniach postępowania, w którego toku w stosunku do Leszka C. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów oszustw na szkodę klientów Idea Bank S.A. oraz wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach" - przekazano w komunikacie.