Gierasimow "odsunięty". To on ma wypchnąć Ukraińców z Rosji

Kim jest Bortnikow?

Część politycznej elity Kremla uważa, że to właśnie Bortnikow będzie następcą Putina. To on został oskarżony między innymi o udział w otruciu Aleksandra Litwinienki w 2006 roku. Za cel Bortnikow postawił sobie przywrócenie w służbach specjalnych "sowieckiego" porządku, dając do zrozumienia, że dyscyplina nie jest w nich taka, jak była.