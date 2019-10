Gęsty mgły w ośmiu województwach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega kierowców

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnymi mgłami, które pojawią się w nocy ze środy na czwartek i w czwartek rano. Kierowcy powinni szczególnie uważać w ośmiu województwach.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia ze względu na silną mgłę wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mgła ma się unosić od około godziny 22.00 w środę do około godziny 9.00 w czwartek w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Widzialność może tam wynosić od 100 do 200 m.

W czwartek przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie okresami duże. Na północy możemy spodziewać się temperatury od 15 do 16 stopni C, a na południu nawet do 24 stopni. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni. W rejonach podgórskich wiatr może być okresami dość silny, w porywach do 60 km/godz., a wysoko w górach do 80 km/godz.