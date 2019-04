Gersdorf odpowiada Morawieckiemu. "Posługuje się nieprawdą i manipuluje skojarzeniami"

I Prezes Sądu Najwyższego skomentowała wypowiedzi premiera, które Mateusz Morawiecki wygłosił podczas forum międzynarodowego w Nowym Jorku. "Odnoszę się do tych krzywdzących słów z głębokim smutkiem i nieskrywanym oburzeniem" - stwierdziła.

Małgorzata Gersdorf zareagowała na słowa Mateusza Morawieckiego , które padły podczas dyskusji na Uniwersytecie Nowojorskim. Premier komentując reformę wymiaru sprawiedliwości porównał ją do sytuacji, która miała miejsce we Francji w okresie post-Vichy. Zapewniał również, że zmiany wprowadzane przez rząd popiera 80-85 proc. społeczeństwa polskiego.

"Po raz kolejny, z głębokim smutkiem i nieskrywanym oburzeniem, odnoszę się do krzywdzących słów, jakie na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce wypowiada Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na forum międzynarodowym" - zaznacza I prezes Sądu Najwyższego, w stanowisku opublikowanym na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Według Gersdorf zestawienie o jakie pokusił się premier "uderza w dobre imię polskich sędziów i ich wizerunek". Przekonuje również, że poparcie Polaków dla działań szefa rządu jest znacznie niższe i nigdy nie przekroczyło 50 proc. I prezes SN przywołuje także badania, które pokazują negatywny stosunek do sposobu, w jaki została przeprowadzona reforma sądownictwa. Przypomina też, że żadne dane nie potwierdzają skali korupcji, o jakiej mówił Morawiecki.

"To kolejne, na przestrzeni ostatnich lat, wystąpienie szefa polskiego rządu na forum międzynarodowym, w którym posługuje się on nieprawdą, manipulując skojarzeniami wzbudza nieufność do polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale też narusza autorytet sądów. Tego typu stwierdzenia uwłaczają godności piastowanego urzędu" - podsumowała Gersdorf.