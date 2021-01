Georgette Mosbacher nad wyraz mocno o Donaldzie Trumpie. Komentarz Rafała Trzaskowskiego

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher w rozmowie z WP stwierdziła, że udział prezydenta Donalda Trumpa w podważaniu wyników wyborów jest w tym momencie "nie do obrony". Wypowiedź komentował w programie "Tłit" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Znam Georgette Mosbacher całkiem dobrze. Ma olbrzymi szacunek dla demokracji amerykańskiej. Dokładnie takich słów się po niej spodziewałem - przekonywał. Trzaskowski podkreślił, że "działanie prezydenta Trumpa rzeczywiście jest nie do obrony". - Nawet osoby, które z nim współpracowały, te, które mają kręgosłup, które wierzą w amerykańską demokrację, to powtarzają - zaznaczył. - Georgette Mosbacher świetnie zna też prezydenta elekta Joe Bidena. Jest jego przyjaciółką. Wie, że Ameryka jest w dobrych rękach - podsumował Trzaskowski.

