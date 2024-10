Geopolityczna układanka. Błażej Lenkowski o czasach niepewności i roli Polski

- Wszystko wskazuje na to, że znajdujemy się w zupełnie nowej sytuacji geopolitycznej, w której puzzle są rozrzucone i nie wiemy w jaki sposób będą poukładane w nadchodzących latach - powiedział w programie "Newsroom" WP Błażej Lenkowski, prezes Fundacji Liberte. - Wciąż możliwy jest pozytywny scenariusz, w którym ta "oaza bezpieczeństwa", w której Polska znalazła się po 1989 roku, dalej będzie istnieć – dodał. Rozmówca Pawła Pawłowskiego przyznał, że to według niego najbardziej prawdopodobny scenariusz, zaznaczając, że obecnie jesteśmy jednak "w wielkim okresie niepewności". - To powoduje, że Polska powinna zacząć przygotowywać się do tej zmiany i zacząć wyobrażać sobie sytuację, w której nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone – stwierdził Lenkowski. Gość Wirtualnej Polski odniósł się także do roli samej Polski. - Na globalnej układance Polska jest traktowana jako kraj przyfrontowy (…). Naszym priorytetem przede wszystkim powinno być dbanie o sojusze, ale też rozbudowywanie własnego potencjału i przygotowywanie państwa i społeczeństwa na ewentualne możliwe sytuacje kryzysowe – przyznał prezes Fundacji Liberte. Więcej o gospodarce, demokracji, edukacji i prawach człowieka podczas Igrzysk Wolności w Łodzi, których patronem merytorycznym jest Wirtualna Polska. Tematem jedenastej edycji festiwalu jest hasło "Miasto. Europa. Przyszłość!". Igrzyska Wolności odbędą się w Łodzi w dniach 18-20 października 2024 roku.