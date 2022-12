Genialny pomysł Ukraińców. Zbudowali to z niczego

Grunt to pomysłowość. Ukraińscy żołnierze zbudowali na szczycie radzieckiego samochodu GAZ Wołga mobilną 18-metrową wieżę obserwacyjną, która ma im pomóc w lokalizacji celów do uderzeń artyleryjskich na froncie. Agencja Associated Press udostępniła nagranie, na którym widać jak trwa montaż całej konstrukcji, a jego czas nie przekracza zazwyczaj 15 minut. W przyszłości proces ma być bardziej zautomatyzowany. Nietypowy "cud techniki" należy do 127. Brygady Obrony Terytorialnej, której wojskowi wpadli na tak genialny pomysł. Członek tej brygady Taras Szewczenko zdradził, że takie urządzenie nie istniało wcześniej w ukraińskiej armii. Żołnierze czerpali inspirację z bardziej zaawansowanych urządzeń obserwacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Koszt budowy takiej wieży wyceniono na 5 tys. dolarów. - Nie widzieliśmy tego w Ukrainie, słyszeliśmy tylko, że w USA, w stanie Teksas i w stanach graniczących z Meksykiem, takie coś jest czasem używane - przekazał Szewczenko w rozmowie z Associated Press. - Sama kamera wykrywa cel do 5 kilometrów. Kąt z wysokości 18 metrów jest wystarczający, aby skorygować go o 2-3 kilometry od linii kontaktu - wyjaśnił Ukrainiec.