Genialny patent. Teraz żołnierze staną się "niewidzialni"

Wojna wymaga niecodziennych rozwiązań. Z tego powodu Ukraińcy kolejny raz zaskoczyli na froncie, prezentując pelerynę niewidkę. Minister transformacji cyfrowej, Mychajło Albertowycz Fedorow udostępnił na swoim kanale na Telegramie tajemnicze nagranie. Materiał pojawił się również na platformie X (Twitter) oraz agencji Reutera. Nagranie pochodzi z nocy, dlatego wykorzystano do tego kamerę termowizyjną, której zadaniem było pokazanie możliwości płaszcza od Brave1. W pewnym momencie można zauważyć trzech żołnierzy, których łapie noktowizor. Podczas gdy dwóch wojskowych wyraźnie widać na obrazie, jeden z nich jest kompletnie "niewidzialny". Tajemnice tego płaszcza Fedorow wyjaśnił na Telegramie. "Ukraińcy stworzyli super obronę przed rosyjskimi kamerami termowizyjnymi i dronami z kamerami termowizyjnymi. Płaszcz blokuje promieniowanie cieplne i czyni żołnierzy niewidzialnymi dla wroga. Konstrukcja jest kompaktowa i lekka - waży do 2,5 kg. Jest dobrze chroniona przed deszczem i śniegiem. Płaszcz jest również niepalny i chroni przed wysokimi temperaturami" - przekazał ukraiński polityk. Tego typu rozwiązanie świetnie sprawdzi się w zadaniach bojowych żołnierzy, którzy często narażeni są na pewną śmierć, a taki obrót spraw pomoże im uniknąć wykrycia przez rosyjskie drony. Co więcej, dzięki płaszczom "niewidzialności" żołnierze Zełenskiego będą mogli niezauważeni przeprowadzać szturmy nocą, a to tylko nawarstwi problemy armii Putina w Ukrainie.