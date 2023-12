Genialny patent na froncie. Bezzałogowiec ratujący życie rannych żołnierzy

W momencie trwania wojny w Ukrainie zdarzają się krwawe wymiany ognia. Wówczas nie zawsze udaje się uratować rannych żołnierzy. Ukraińcy wpadli jednak na genialny plan i postanowili zbudować bezzałogowce ratujące życie wojskowych bez podejmowania większego ryzyka podczas walk. Agencja Reutera wybrała się z kamerą do Krematorska, skąd udostępniła nagrania ukraińskiego wynalazku. Na udostępnionym materiale widać funkcjonariuszy Straży Granicznej pokazujących jego możliwości. Jest on wyposażony w napęd gąsienicowy, dzięki któremu może poruszać się po wymagającym terenie, a także oblodzonej powierzchni, jaka teraz panuje na wschodnim odcinku frontu. Co więcej, taki pojazd może przewozić ładunek do 200 kg, dlatego w krytycznych sytuacjach jest w stanie przewieźć nawet do dwóch rannych żołnierzy jednocześnie. Sterowany jest z urządzenia analogicznie przypominającego joystick z zabawek dla dzieci. Tego typu sprzęt tylko pokazuje jednak, że naziemne bezzałogowce są przyszłością działań lądowych, przy tym pozwalają na ograniczenie ryzyka utraty życia dobrze wyszkolonych wojskowych.