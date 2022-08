Generał z Finlandii: To recepta na rzucenie Rosjan na kolana

O potrzebie znaczącej operacji wojskowej, koniecznej do odbicia przez Ukrainę terytoriów zajętych przez Rosję, mówi fiński badacz historii wojskowości, Emil Kastehelmi. Do tego jednak, jak wskazuje, Ukraina musi mieć więcej broni. Nie ulega wątpliwości, że pomoc militarna przekazywana Ukrainie przez Zachód, a także szkolenie sił ukraińskich ma ogromny wpływ na przebieg tej wojny. To jednak wciąż za mało, by definitywnie zakończyć ten koszmar. Ekspert jest przekonany, że na tym etapie niezbędne jest wywarcie na Moskwę presji i zmuszenie jej do podjęcia politycznych działań, zmierzających do zawarcia pokoju i wycofania wojsk z najechanego kraju.