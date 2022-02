Generał Skrzypczak o wariantach Putina. "To będzie najgorszy scenariusz"

Ukraińscy oligarchowie i biznesmeni opuszczają swój kraj prywatnymi samolotami. Zdaniem generała Waldemara Skrzypczaka może to być wyraz paniki. Nazywa ich zdrajcami, którzy powinni stracić obywatelstwo. - Być może oligarchowie ukraińscy powiązani z oligarchami rosyjskimi mają wiedzę, że jednak agresja będzie miała miejsce, stąd ich paniczna ucieczka. Konsekwencją tej ucieczki powinno być jednak pozbawienie obywatelstwa. Dają zły przykład, powinni stać w jednym szeregu ze wszystkimi Ukraińcami. To świadczy o słabości tych ludzi. Trzeba ich traktować w kategorii zdrajców - stwierdził były dowódca wojsk lądowych. Zdaniem gen. Skrzypczaka dotychczasowe informacje o możliwym terminie agresji mogły pochodzić z przecieków kontrolowanych przez Rosjan. - Pierwszym znakiem, że będzie wojna, będą prowokacje, które rozpoczną się prawdopodobnie w najbliższych dniach. Dla Putina będą mogły być usprawiedliwieniem. Możliwe jest wykorzystanie Łukaszenki jako narzędzia. Innym wariantem mogą być działania w rejonie Doniecka i Ługańska. Skłaniałbym się ku temu, że Putin wywoła lokalne powstanie ludzi, którzy są prorosyjscy, już mają broń i są gotowi do lokalnej rewolty. To będzie najgorszy scenariusz. To będzie powód do tego, by Putin gromadził wojska - dodał.