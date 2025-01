Rosja szykuje osobną armię przeciwko NATO? "Bardzo niebezpieczne"

- Putin w tej chwili realizuje dwie duże operacje strategiczne. Pierwszą jest to, że chce przełamać obronę armii ukraińskiej na froncie wschodnim i na tym skupia swoje główne wysiłki. Druga operacja jest niebezpieczna dla nas. Putin odbudowuje swoją armię. Wbrew temu, co się mówi (..), Rosjanie odbudowują swój potencjał militarny, którego nie angażują w tej chwili w wojnę w Ukrainie, ale który jest przygotowywany do potencjalnej konfrontacji z NATO - powiedział w programie "Newsroom WP" były dowódca Wojsk Lądowych. gen. Waldemar Skrzypczak. Jego zdaniem do takiej konfrontacji mogłoby dojść w perspektywie dwóch-trzech lat. - Uważam, że to, co się dzieje w tej chwili w Rosji, jest bardzo niebezpieczne dla przyszłości NATO - ocenił gość WP. Generał podkreślił, że obecnie tylko Chiny są w stanie wymusić na Rosji doprowadzenie do zatrzymania działań zbrojnych w Ukrainie. Jak wskazał, to Chinom Rosja zawdzięcza swój potencjał militarny. - Trump nie ma takich argumentów, które mogłybyby zatrzymać Putina - dodał gen. Skrzypczak.