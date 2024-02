Generał na prezydenta? "Dobrze byłoby zachować pewien dystans"

Jak podają media w Prawie i Sprawiedliwości krążyły plotki, że b. szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak chce startować w wyborach prezydenckich. W lutym generał odszedł do rezerwy. Patrycjusz Wyżga w programie "Newsroom" przytoczył czeskiego prezydenta Petra Pavela, który również był szefem Sztabu Generalnego czeskiej armii i zapytał prof. Przemysława Sadurę, czy Andrzejczak byłby dobrą kandydaturą. - Dobrze byłoby jednak zachować pewien dystans między armią a polityką - stwierdził socjolog. Dodał również, że raczej spodziewałby się, że może wystartować jedna osoba, która będzie dużym zaskoczeniem w tych wyborach prezydenckich. Dodatkowo będą również kandydaci z głównych sił politycznych i to oni - jak twierdzi Sadura - rozstrzygną to starcie.

