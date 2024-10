Generał gromi Zachód ws. Ukrainy. "To zdumiewające"

Brytyjski "The Economist" napisał, że "Ukraina przegrywa z Rosją wojnę na wyniszczenie". - Jeżeli ktoś przegrywa wojnę na wyniszczenie to nie Ukraina, tylko Zachód, kiedy na początku roku ograniczył dostawy uzbrojenia - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były szef jednostki GROM gen. Roman Polko. - Jest to zdumiewające, że Zachód, który ma ogromny potencjał i wielokrotną przewagę na tym, czym dysponuje i może dysponować Rosja, nie uruchamia tego potencjału, nie buduje fabryk amunicji i nie wspiera Ukrainy w rzetelny sposób, tylko wciąż jest to realizowane "drogą kropelkową" - oburzał się. Generał podkreślił, że "Ukraińcy chcą walczyć, ale muszą mieć czym". Nie zgodził się też z teorią, że Zełenski musi zacząć ustępować Rosji, jeśli chce utrzymać wsparcie Zachodu. Gość WP przypomniał, że podobne głosy było już słychać w 2014 roku, gdy Rosja bezprawnie anektowała Krym. - Okazało się, że jest to naiwne myślenie (…). Putin chce dominować w naszym regionie Europy. Jeżeli uda mu się z Ukrainą, to na celowniku znajdą się kraje nadbałtyckie, znajdzie się Polska, znajdą się również kraje Europy Zachodniej - alarmował.

