Generał apeluje do polityków. "Być może wielu to poruszy"

- Politycy działają tak, jakby Putin chciał, żeby oni działali. Być może wielu poruszy to, co powiedziałem, ale dość już tych awantur, spraw drugorzędnych, bo naprawdę nasze bezpieczeństwo jest poważnie zagrożone - grzmiał w programie "Newsroom WP" były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak. - Brakuje nam amunicji, brakuje nam czołgów, brakuje nam BWP (bojowych wozów piechoty - red.), brakuje nam żołnierzy i okazuje się, że poza propagandą sukcesu, nie mamy nic, a propagandą sukcesu wojny się nie wygra - mówił generał. Jego zdaniem zawierane przez polityków kontrakty zbrojeniowe są niewystarczające, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Tymczasem - jak ocenił - "zagrożenie ze strony Rosji narasta". - Czas na to, żeby nasza scena polityczna i scena polityczna Europy się zmobilizowały, skonsolidowały i podjęły wysiłki, aby zbudować taki potencjał, który będzie potencjałem naprawdę, a nie jedynie deklaratywnie, odstraszającym, którego Putin będzie się obawiał - powiedział gen. Skrzypczak.

