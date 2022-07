Gen. Drewniak przewiduje: ruchy Rosji mogą wydawać się dziwne

- Rosja ma ogromny problem. Putin nie chce ogłosić mobilizacji, to znaczyłoby, że Rosja jest zagrożeniu, a on mówi cały czas o "operacji specjalnej" - komentował w programie Newsroom Wirtualnej Polski gen. Tomasz Drewniak doniesienia o licznych dezercjach rosyjskich żołnierzy. Jak dodał, Rosja ma także problem wizerunkowy, bo działania bojowe nie idą po jej myśli. - To generuje sytuację, w której Rosja się zatrzymała na zdobytych terenach i możne się okazać, że - widząc swoje wyczerpanie militarne - będzie próbowała wykonać ruchy polityczne. I tu się zaczną szachy polityczne, które mogą nam się wydawać bardzo dziwne - wyjaśniał generał.

