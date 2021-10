Gdzie są dzieci z Michałowa? Rzeczniczka SG do dziennikarki: "Co pani da ta informacja?"

Na pytanie jednej z dziennikarek, która postanowiła raz jeszcze dopytać, gdzie konkretnie znajdują się w tej chwili dzieci z Michałowa, odparła: "Co pani da ta informacja? Po co pani ta informacja?". Zdradziła jedynie, że migranci zostali odprowadzeni do granicy "na odcinku 180 km". - To jest granica lądowa, bo resztę stanowią bagna i rzeki - stwierdziła rzeczniczka Straży Granicznej.