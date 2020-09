Gdzie na grzyby? Nie zawsze jest to oczywiste

Gdzie na grzyby?

To, gdzie wybrać się na grzyby, w dużej mierze zależy od pogody. Jeśli na grzyby wybieramy się w dzień, gdy jest ciepło i słonecznie, grzybów musimy szukać w miejscach zacienionych, osłoniętych przed mocnym słońcem. Z kolei w deszczowe dni koniecznie trzeba przeszukać miejscówki, gdzie jest bardziej sucho.

Gdzie na grzyby? Mapa grzybów

Grzybiarze tworzą także grupy w mediach społecznościowych. Na Facebooku jest nawet spora grupa, bo zrzeszająca aż 16 tys. członków, której nazwa brzmi "Gdzie na grzyby". To właśnie tam grzybiarze mogą wymieniać się zdjęciami, jak i radzić się w kwestii zbierania grzybów i najlepszych miejscówek. Jeśli zatem ktoś nie wie, gdzie na grzyby, warto by zapisał się do grupy o tej nazwie.