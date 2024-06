Gdzie jest Obajtek? "Przemieszczam się"

- Byłem w Budapeszcie, na Słowacji, w Czechach, w Wiedniu, we Włoszech. To nie jest coś, co ukrywałem - oznajmił Obajtek, chwilę potem dodając: - Jestem wolnym człowiekiem i trudno mi się tłumaczyć, gdzie śpię i gdzie czasami jeżdżę.