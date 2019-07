Gdzie jest burza? IMGW szczególnie ostrzega mieszkańców Podlasia

Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Niespokojna pogoda, ulewne deszcze i silny wiatr spodziewane są jednak także w kilku innych regionach kraju.

Pogoda w sobotę bardzo różni się w poszczególnych częściach kraju. Po południu we wschodniej Polsce uaktywnił się front atmosferyczny przynosząc na Mazurach, Podlasiu, wschodzie Mazowsza, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz w górach (Beskidach i Tatrach) dość gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu.

Biuro Prognoz Cumulus informuje, że spaść może tam do 15 litrów opadów oraz pojawić się porywisty wiatr - do 65 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z kolei ostrzeżenia przed gradem. Wystąpienie groźnych zjawisk IMGW prognozuje do godz. 21.30. Ryzyko pojawienia się burz wynosi 80 proc.

Pogoda. Śledźmy komunikaty

A na termometrach? Jest dość ciepło. W Polsce maksymalnie nawet do 29 st. C. Najchłodniej nad morzem i Podhalu od 22 do 24 stopni.