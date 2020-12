Gdynia. Śmiertelne potrącenie pieszego. Kierowca pod wpływem narkotyków

W sobotę wieczorem ok. godz. 20 na ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. 30-letni mężczyzna kierujący samochodem potrącił pieszego, który znajdował się na jezdni. Poszkodowanego mężczyzny pomimo szybkiej reanimacji i przewiezieniu go do szpitala, nie udało się uratować.