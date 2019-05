Gdy umarł papież, to kolejka była na pół dnia. Raz wejdzie kibol, a raz weteran

Co wspólnego mają Jan Paweł II, Andrzej Lepper i emerytka Marianna? Flagi z tego samego sklepu. Nie raz kolejka była tu na parę godzin stania. Ale ludzie się cieszyli, bo przecież tyle lat czekali na to, żeby tak czekać.



W sklepie Zdzisi papież zawsze powodował zamieszanie. To akurat było wtedy, gdy pielgrzymował po raz drugi. Kolejka wiła się przez całą ulicę, ludzie stali w upale, żeby kupić flagę. Nagle do sklepu wbiegł zdyszany ksiądz.

Złapał belkę żółtego materiału i coś krzyknął. Tyle go widzieli. Potem wrócił, chwycił belkę białego, wyszedł. Chwilę później wziął czerwony. Na koniec znów żółty i trzasnął drzwiami.

- On zapłacił? - Dziwiła się Liliana, córka Zdzisi. - Nie… - zamyśliła się Zdzisia. - Ale jak ksiądz, to chyba zapłaci.

Orzeł bez korony

Próg mijali partyjni działacze, pracownicy urzędów, którym przełożeni wypisali dokładnie, co mają wziąć. Więc Zdzisia tylko to im sprzedawała. Wychodzili z flagami, które nieśli na pochody, wieszali w gabinetach dygnitarzy, zdobili socjalistyczne gmachy.

Chcąc nie chcąc, musiała tego orła bez korony mieć. Za coś trzeba było córkę nakarmić, ubrać i posłać do szkoły. Tylko jak można zapomnieć, że broniąc tych barw przelewało się krew? Była przecież w Armii Krajowej.

Flagi dla Popiełuszki

Dlatego biel i czerwień wykorzystywała również tak, jak podpowiadały jej uczucia. Uznała, że najciemniej jest pod latarnią. Bała się, oczywiście, ale gdy grzebano księdza Popiełuszkę, to ona całą uroczystość ubrała we flagi.

Córka śmieje się po latach, że to dusza Jerzego o Zdzisię zadbała. Bo żadnych konsekwencji nie poniosła. I dalej stawiała cichy opór.

Gdy w telewizji mówili o przestojach w pracy, wszyscy już wiedzieli, że to strajki. System zaczynał się sypać. Ludzie wychodzili na ulice. Wtedy cięła sukno na mniejsze kawałki, szyła biało-czerwone opaski. Przychodzili po nie solidarnościowi działacze.

Szał wolności

Ale i oni robili, co mogli, żeby szło sprawniej. Mieli przygotowane drobne pieniądze, żeby nie było kłopotu z wydawaniem reszty. Właściwie byli szczęśliwi, że czekają. Przecież tyle lat czekali na to, żeby tak czekać.

To były kolejki nieprawdopodobne

Pierwsza nieprawdopodobna kolejka ustawiła się 3 maja 1990 roku. Każdy chciał kupić flagę na Święto Konstytucji, bo było historyczne, nareszcie wolne. Ten tłum pracownicy mają przed oczami do dzisiaj.

Kolejne nieprawdopodone kolejki ustawiały się po sukcesach Małysza. Tłumy kupowały flagi przed następnymi pielgrzymkami Jana Pawła II. Pełne ręce roboty mieli też po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Ale 2 kwietnia 2005 roku była najbardziej nieprawdopodobna kolejka. Wiedzieli wcześniej, że papież jest ciężko chory. Przygotowywali się. Całe dnie szycia, cięcia, kolejne dostawy materiału. Tylko jak papież umarł, to fag i tak zabrakło. W kolejce czekało się pięć godzin.

Gra o życie

Ciasny sklepik rozrósł się, odkąd każdy może kupować, jak chce. W jednym pokoju wiszą gotowe flagi, obok stoją bele sukna, które zamieni się w narodowe symbole, a na zapleczu terkocze maszyna do szycia. Większe zamówienia przesyłają ze szwalni.

Niestety pani Zdzisia parę lat temu zmarła. Biznes przejęła jej córka. Ale flagi wciąż kupują i młodzi, i starzy. Dla szkół, urzędów, szpitali i do domów. Przychodzą też ci, dla których biel i czerwień znaczy wiele.

Raz wszedł starszy mężczyzna. Opowiadał, jak w czasie wojny zatrzymał go niemiecki patrol. Bo trzymał w ręku ulotkę. Nie roznosił, dostał gdzieś na ulicy. Tyle że to wystarczyło.

- Daj spokój. Puśćmy go - machnął ręką jeden z żołnierzy. - Zastrzelmy - powiedział drugi.

Rzucili monetą. Dla nich to była zabawa, dla niego życie albo śmierć. Wygrał.

Podziały, jedność i cały świat

Choć minęło już czterdzieści lat, to za drzwiami niezmiennie jest biało i czerwono. Już nie tylko na flagach, bo na proporczykach i chorągiewkach też. Poza tym magnesach, czapkach i kotylionach. Koszulkach i szalikach.

- Dla mnie to pokazuje nasz patriotyzm i wolność! - zamyka za sobą drzwi pani Marianna, emerytka. - U mnie na balkonie flaga wisi cały rok.

Ludzie kupują flagi na protesty, żeby wyrazić swoje niezadowolenie. Na wszelkie inne pochody, by podkreślić radość. Te atłasowe biorą pracownicy ministerstw. Ich szefowie podpisują przy nich najważniejsze, państwowe dokumenty. Za to ciężkie, płócienne flagi kładzie się na trumny.

- Co to w ogóle jest flaga? - Liliana stawia kluczowe pytanie. - Flaga ma pokazać, co jest dla mnie ważne.