Gdula zdymisjonowany. "Trzeba było po nim gasić pożary"

Zmiany w resorcie nauki. Poza Dariuszem Wieczorkiem z ministerstwem pożegnał się też Maciej Gdula. - Popełnił szereg błędów - tłumaczy w programie "Tłit" szefowa klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. - To były błędy komunikacyjne, błędy w zarządzaniu obszarem, który jako wiceminister miał pod sobą - dodaje. - Chodzi na przykład o zajmowanie się z niewiadomych przyczyn czymś, co mu nie podlegało, czyli NCBiR-em i komunikowane tego w taki sposób, że później minister Krzysztof Gawkowski musiał wyjść i gasić pożar - mówiła rozmówczyni Patryka Michalskiego. Żukowska zaznacza, że Gdula pozostaje w szeregach Nowej Lewicy. - Jest współprzewodniczącym zespołu programowego. Jego prace niewątpliwie muszą się toczyć, bo mamy kongres na jesieni, gdzie trzeba będzie nowy program przyjąć, bo ten po prostu trzeba zaktualizować do obecnych warunków. I myślę, że tutaj też będzie to obszar pracy pana byłego ministra Gduli - mówiła posłanka.