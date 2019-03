Gdańsk. Podejrzani o rasistowskie napisy na barach wegańskich zatrzymani

Policjanci zatrzymali trzy osoby, które miały na witrynach wegańskich lokali gastronomicznych w Gdańsku rozwiesić plakaty z rasistowskimi hasłami. Sprawcy farbą napisali też hasła faszystowskie.

Zatrzymani to 20-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 23 i 34 lat - wyjaśniają pomorscy policjanci.

Zatrzymani prawdopodobnie jeszcze w środę usłyszą zarzuty nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i propagowania faszyzmu.

Do ataku na bary z wegańskimi potrawami doszło w nocy z piątku na sobotę. Plakaty z hasłami "Nigdy dość rasizmu i faszyzmu w Trójmieście oraz Biała siła" pojawiły się na restauracjach Avocado we Wrzeszczu i na Przymorzu oraz na Vegan Porcie we Wrzeszczu.