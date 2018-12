Gdańsk. Paweł Adamowicz podjął decyzję ws. pomnika księdza Jankowskiego

- Nie ma miejsca w przestrzeni publicznej dla pomnika księdza Jankowskiego - powiedział prezydent Gdańska. Paweł Adamowicz złożył taką deklarację podczas konferencji o założeniach budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent Gdańska podkreślił, że usunięcie pomnika odbędzie się "kulturalnie i z poszanowaniem zasad". Adamowicz dodał również, że sprawa wymaga wyjaśnienia. - Zaapelowałem listowanie do abpa Sławoja Leszka Głódzia o powołanie przez kościół komisji w celu wyjaśnienia tej sprawy. Im szybciej to się stanie, tym lepiej, bo i tak jest to nieuniknione - powiedział Paweł Adamowicz.