Gdańsk ogłasza żałobę. Potrwa od wtorku do pogrzebu Adamowicza

"Od dziś, aż do dnia pogrzebu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w naszym mieście ogłoszona zostaje żałoba. Wszystkie flagi na masztach zostają opuszczone do połowy" - czytamy na Twitterze gdańskiego urzędu miasta. Z Gdańskiem solidaryzują się także inne miasta, które również ogłaszają żałobę.

Podjęcie wiążącej decyzji w sprawie żałoby utrudniały kwestie formalne. Wczoraj wojewoda pomorski Dariusz Drelich podał, że nie ma podstaw prawnych do jej ogłoszenia. Jak stanowią przepisy, żałobę może ogłosić jedynie prezydent miasta, a w przypadku jego śmierci, wyznaczony przez premiera na mocy kodeksu wyborczego komisarz. Czasowo obowiązki prezydenta Gdańska będzie pełniła dotychczasowa wiceprezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

Żałoba zostanie wprowadzona na terenie całego województwa pomorskiego. Z Gdańskiem solidaryzują sie także inne miasta. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski ogłosił żałobę, która potrwa od wtorku do czwartku. W sopockim ratuszu można się już wpisywać do księgi kondolencyjnej. Flagi zostały spuszczone do połowy masztu i opasane żałobnym kirem.