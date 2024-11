"Nie jest w stanie się pogodzić". Mocne słowa do Sikorskiego

Rafał Trzaskowski skomentował również to, że zgodnie z sondażem, w drugiej turze z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości wygrywa zarówno on, jak i Radosław Sikorski.

- Mamy takie wyniki od wielu miesięcy, które pokazują moją zdecydowaną przewagę. Radek Sikorski zawsze mówił, że chciał tych dogłębnych badań KO. Liczył na to też, że będzie jakaś zmiana po wyborach w USA, bo chciał, żeby te badania się odbyły tydzień po wyborach w USA. Nie było żadnej zmiany, widać że te trendy są dokładnie takie same. W związku z tym potwierdza się to, co mówimy od wielu miesięcy, że rzeczywiście mam dużo lepsze notowania, jeżeli chodzi o te badania, które robimy - stwierdził Trzaskowski.