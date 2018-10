Gdańsk. Odra w przedszkolu. Lekarka alarmuje

Chory na odrę chłopiec pochodzi z Ukrainy. Chodzi do prywatnego międzynarodowego przedszkola w Gdańsku. O sytuacji poinformowała Radio Gdańsk jedna z trójmiejskich lekarek. Jest komentarz sanepidu.



Do redakcji napisała zaniepokojona lekarka, która usłyszała o sytuacji i zadzwoniła z prośbą o informację do sanepidu. Tam zapewniono ją, że na stronie instytucji pojawi się komunikat ostrzegający rodziców. Jednak taki się do tej pory nie pojawił.

W swoim oświadczeniu sanepid pisze, że W dniu 23 października upoważnieni przedstawiciele PPIS w Gdańsku udali się do Niepublicznego Przedszkola British International School, do którego uczęszcza pacjent. Tam wyłoniono dzieci, które miały kontakt z chorym 5-latkiem. Zapewniono, że objęto je nadzorem epidemiologicznym. By nie doszło do wtórnego zarażenia, zaszczepiono 14 dzieci.