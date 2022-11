Tak Rosjanie wkręcili prezydenta Dudę. Kulisy rozmowy z "Macronem"

We wtorek wyszło na jaw, że Andrzej Duda został wkręcony przez rosyjskich pranksterów. Rozmawiał z nimi, myśląc, że kontaktuje się z nim prezydent Francji. "Gazeta Wyborcza" dotarła do technicznych szczegółów tego połączenia. Jak to się stało, że oszustom udało się po raz drugi ominąć zabezpieczenia Kancelarii Prezydenta? - W Pałacu Prezydenckim nie było już pełnej obsługi. Łączenie odbyło się na prywatny telefon z Bali. Wszystkie połączenia tej nocy odbywały się na linii jawnej, także z prezydentem USA Joe Bidenem. Bo sytuacja była wyjątkowa - mówi rozmówca dziennika.