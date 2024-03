Teraz na światło dzienne wyszły zarzuty, jakie kontrolerzy stawiają muzealnikom. Jak ustalił NIK, w Muzeum Narodowym w Warszawie lekceważone były zasady, które nakazują przeprowadzenie wewnętrznej kontroli stanu magazynów co pięć lat.

Może się jednak okazać - co zauważają kontrolerzy NIK - że tymczasem zwracanie się do prokuratury może być przedwczesne. Być może bowiem "nie zostały zagubione czy skradzione, a po prostu muzeum ma bałagan w dokumentacji" .

"Gazeta Wyborcza" zauważyła jednak, że "część z obiektów udało się odnaleźć" w czasie, jaki minął od zakończenia kontroli w 2023 roku. To jednak zaledwie sześć eksponatów. "Znajdowały się w innych lokalizacjach muzeum lub na podstawie archiwalnej dokumentacji stwierdzono błędy we wcześniejszych zapisach i protokołach, co skutkowało omyłkowym uznaniem części muzealiów za zaginione. Pozostałe obiekty są poszukiwane" - poinformowała redakcję "GW" rzeczniczka MNW, Monika Bala.