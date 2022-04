Gaz LPG z Rosji. Rząd ma problem. "Dali się wpuścić w pułapkę"

Ekspert zauważa, że senatorowie Koalicji Obywatelskiej powiedzieli rządowi: "sprawdzam". - Opozycja ma dziś paliwo do uderzania w rząd, do kwestionowania gotowości rządu do ponoszenia pewnych ciężarów w związku z wojną i nakładanymi na Rosję sankcjami. To jest dla opozycji mocna karta, dlatego, że wystawia rząd na realną próbę. PiS było wyraźnie zaskoczone poprawką Senatu i nie bardzo wiedziało, jak to komunikacyjnie rozegrać - mówi nam Jakub Wiech.