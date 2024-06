Gawryluk zastąpi Dudę? Sasin zabrał głos

Nie milkną spekulacje na temat startu dziennikarki Polsatu Doroty Gawryluk w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. - Na pewno jest to ciekawa propozycja. Miałem okazję działać wspólnie w różnych sprawach dotyczących dużych polskich inwestycji z panem prezesem Solorzem (właścicielem Polsatu - red.) i mam absolutnie przekonanie, że jest to człowiek, który ma propaństwowe myślenie, które idzie w kierunku wzmacniania polskiego potencjału poprzez wielkie inwestycje, poprzez uniezależnianie nas od różnych zewnętrznych czynników, jest to człowiek który naprawdę myśli o Polsce - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Jacek Sasin. Podkreślił, że PiS jeszcze nie zdecydowało, kto będzie kandydatem partii w wyborach prezydenckich, a Gawryluk "nie jest osobą z kręgu Prawa i Sprawiedliwości". Według Sasina, kandydatem PiS-u powinien być "ktoś, kto nie jest pierwszoplanowy, ktoś taki, jakim był Andrzej Duda".

