Gawkowski ws. aborcji: Lewica będzie ponawiała aż przejdzie

Sejm odrzucił w piątek projekt ws. depenalizacji aborcji. W programie "Tłit" WP prowadzący Patryk Michalski pytał ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, kiedy Lewica ponownie złoży ten projekt i czy odbędzie się to w przyszłym tygodniu. - Myślę, że wcześniej będzie ten projekt zrealizowany, jeśli chodzi o dostarczenie go to sekretariatu marszałka - odparł gość programu. Gawkowski zapowiedział, że "projekt będzie odnowiony i Lewica będzie ponawiała projekt, aż przejdzie". - Zabrakło 4 głosów, nie 44. Uważam, że w pracy parlamentarnej to jest do przerobienia - powiedział wicepremier. W rozmowie wspomniano również o Romanie Giertychu. Gawkowski powiedział, że jeśli o niego chodzi, "to jest dyscyplina, którą musi wywrzeć premier". - Trudno, żebym ja w klubie koalicjanta powiedział "zmień zdanie" - ocenił minister. - W tej kadencji projekt dot. depenalizacji musi zostać przeprowadzony, uchwalony, działający - podsumował Gawkowski.