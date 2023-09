Gawkowski wprost. "W szeregach PiS-u są bezczelni przestępcy"

Krzysztof Gawkowski został zapytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski zwracanie Polsce uwagi przez inne kraje. Problem dotyczy napływów migrantów. - Jak patrzę, co się wydarzyło w Polsce, w sprawie afery wizowej, to mam wrażenie, że w szeregach PiS-u są bezczelni przestępcy, którzy dzisiaj chowają głowę w piasek i mówią, że nic się nie stało - wskazał lider Lewicy. Zdaniem polityka poniesienie konsekwencji przez wiceministra Piotra Wawrzyka to za mało. - Uważam, że minister (Zbigniew - red.) Rau, u boku którego działała zorganizowana grupa przestępcza (...), powinien odejść - dodał. Zdaniem Gawkowskiego szef resortu spraw zagranicznych powinien poddać się do dymisji, nawet jeśli nie wiedział o tym procederze. Gość WP odniósł się także do reakcji kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który mówił już o kontrolach na granicy z Polską. - Nie chciałbym, aby jakikolwiek inny przywódca upominał Polskę, (...), ale jak patrzę na nieudolną politykę PiS, to nie dziwię się, że dzieje się to, co się dzieję - dodał. - Polska sama sobie ten los gotuje - tak o upominaniach innych przywódców zagranicznych mówił Gawkowski.